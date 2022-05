Verkehr in Heiligenhaus : Bürger schmieden Pläne für Mobilität der Zukunft

Heiligenhaus Ein Projekt kommt voran: Auf die Online-Befragung und Stadtteil-Spaziergänge folgt Anfang Juni eine Planerwerkstatt, offen für alle.

Der Mobilitätsausschuss hat am 17. Mai ein Leitbild für die Stadt Heiligenhaus beschlossen, das mit konkreten Maßnahmen erreicht werden soll. In der nun anstehenden Bürgerwerkstatt können sich alle Interessierten in die nächsten Schritte der Bearbeitung einbringen.

Die Stadt und das Team vom büro stadtVerkehr laden zur Bürgerwerkstatt am 7. Juni, von 17 bis 19 Uhr, in die Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums einladen. Im Rahmen einer Abendveranstaltung können sich die Besucher über den aktuellen Arbeitsstand rund um das Mobilitätskonzept informieren, diskutieren und eigene Anregungen einbringen. Insbesondere sind Ideen für Maßnahmenvorschläge in den Handlungsfeldern ÖPNV, Multimobilität, Radverkehr, Fußverkehr, Schülerverkehr, Lieferverkehr, ruhender Verkehr (Parken) und (E-)Autoverkehr gefragt. Gemeinsam wollen die Teilnehmer und Organisatoren Lösungen finden, wie die Mobilität und der Verkehr künftig in der Stadt und in den einzelnen Stadtteilen aussehen sollen und klimafreundlich funktionieren kann.