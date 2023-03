Wohnen der Zukunft in Heiligenhaus Plan-Fortschritt für ehemaliges THW-Gelände

Heiligenhaus · Die Ideen für die künftige Nutzung von Teilen des ehemaligen THW-Und Bundeswehrgeländes an der Talburgstraße kommen langsam voran. Was die Stadt will.

19.03.2023, 10:58 Uhr

Zuletzt verließ das THW den Standort Talburgstraße. Foto: Blazy, Achim (abz)

Derzeit mit einer Formalie. Auf dem Tisch liegt die 40. Flächennutzungsplan-Änderung für den Bereich „nördlich Panoramaradweg / westlich Talburgstraße“ umfasst die ehemaligen Flächen der Bundeswehr und des Technischen Hilfswerkes (THW). Aktuell ist das gesamte Plangebiet ungenutzt und befindet sich im Eigentum des Bundes. Der westliche und nordöstliche Teilbereich wird vom Bund nicht mehr benötigt und soll von der Stadt Heiligenhaus erworben werden. Der südöstliche Bereich des ehem. THW-Standortes bleibt weiterhin im Eigentum des Bundes und soll zukünftig mit einem Einsatztrainingszentrum für den Zoll neu bebaut werden. Auf der zukünftig städtischen Fläche soll ein Quartier entstehen, das sowohl Gewerbe- als auch Wohnbauflächen umfasst.