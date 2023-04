Ratingen Rat beschließt neue Pläne für West

Es ist eine bewusste Strategie: Die Stadt Ratingen stellt für Gebiete in Ratingen West neue Bebauungspläne, so genannte B-Pläne auf, um die mit der Reaktivierung des Personenverkehrs verbundenen städtebaulichen Ziele zu erreichen. So wurde die Aufstellung eines Bebauungsplans für eine rund drei Hektar große Fläche zwischen Dechenstraße und Am Sandbach beschlossen.