Ratinger Position Ratinger Stadtrat beschließt CDU-Initiative

Es sind weltpolitisch sehr unruhige Zeiten. Und es sind Entwicklungen, die die hiesige Kommunalpolitik sehr intensiv beschäftigen. Zu den Gräueltaten der Hamas gehört auch die Verschleppung von fast 250 Geiseln aus Israel in den Gaza-Streifen. Seit mehr als sechs Wochen sind die Menschen verschwunden. Die CDU will ein Zeichen der Solidarität setzen und beantragte im Rat, ein Banner mit den Gesichtern der Opfer und dem Spruch „Bring them home now“ anzubringen. Dafür gab es jetzt eine klare Zustimmung.