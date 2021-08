Schwimmen in Ratingen : DLRG: keine Schwimmkurse wegen Corona

Ratingen Ute Osthaus, die Ratinger Vorsitzende, beschreibt die aktuelle Lage als dramatisch.

Die Bilanz fällt ernüchternd aus. „Über 1000 Kinder haben nicht das Schwimmen gelernt“, betonte Ute Osthaus mit Blick auf coronabedingt ausgefallene Schwimmkurse bei der DLRG Ratingen. „Das ist dramatisch“, sagte die Vorsitzende anlässlich des Sommertour-Besuches der Bundestagsabgeordneten Kerstin Griese an der Rettungswache Grüner See. Lange Zeit konnte man überhaupt nicht in die Schwimmhallen gehen – oder man konnte nur Kurse mit gerade mal fünf Kindern anbieten. „Jetzt stehen etwa 300 Kinder auf der Warteliste“, berichtete Monika Neuwald, die in der Ortsgruppe für die Ausbildung zuständig ist. Deshalb brauche die DLRG Schwimmzeiten im Hallenbad – und zwar nach 16 Uhr. Denn vorher hätten die meisten Kinder keine Zeit, weil immer mehr von ihnen Ganztagsangebote in den Kitas und Schulen wahrnehmen.