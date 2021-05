Situation in Heiligenhaus : Plätze frei für Asylbewerber

Heiligenhaus Es geht um die Quote: Sozialausschuss kümmert sich um die aktuellen Daten. Dort wurden jetzt die Belegungszahlen für die einzelnen Unterkünfte vorgestellt.

In der politischen Ausschussarbeit wird derzeit pandemie-bedingt auf all zu viele Sitzungen verzichtet. Die Gremienarbeit geht allerdings weiter, auch wenn die persönlichen Treffen in den Ausschüssen abgesagt oder vertagt werden.

Und so tagte, als einer der wenigen Ausschüsse derzeit, in der vergangenen Woche der Ausschuss für Soziales, Integration und Ehrenamt. Auf dessen Tagesordnungsliste standen beispielsweise die Wahlen von gleich zwei besonderen Ämtern, die beide seit Januar 2018 unbesetzt waren und nun nur noch vom Rat bestätigt werden müssen. So soll Christa Haumann-Kuhs als Seniorenbeauftragte berufen werden, sie folgt damit auf Christel Donalies, die aus persönlichen Gründen ausgeschieden war. Als Behindertenbeauftragter soll Manfred Steinhaus berufen werden, der damit die Nachfolge von Gabriele Zscherpe antritt, die ebenfalls aus persönlichen Gründen ausgeschieden ist. Das Duo wird damit Ansprechpartner für die Belange von älteren Menschen oder Menschen mit Behinderung vor Ort, sie bieten Sprechstunden an, vermitteln bei Bedarf an zuständige Stellen weiter und vertreten die Interessen der Gruppen auch gegenüber der Stadt. Ihre Arbeit erfolgt im Grundsatz der Vertraulichkeit.

Ebenfalls auf der Tagesordnungsliste des Ausschusses waren die aktuellen Zahlen der Asylbewerbersituation vor Ort. So leben derzeit 148 Menschen unter dem Status Asylbewerber in Heiligenhaus. So verteilen sich die Zahlen: In der Unterkunft an der Harzstraße leben derzeit 95 Menschen (Platz ist hier für insgesamt 148 Menschen), von ihnen befinden sich 23 im Status der Anerkanntheit, 49 im Verfahren und 23 gelten als geduldet. In der Unterkunft an der Ludgerusstraße leben zur Zeit 29 Menschen, von denen einer als anerkannt gilt, 16 befinden sich im Verfahren und 12 gelten als geduldet, 19 Plätze sind aktuell frei. 24 Menschen sind auf verschiedene Wohnungen im Stadtgebiet verteilt, davon gelten zwei als anerkannt, 13 im Verfahren und neun als geduldet, zehn Plätze sind hier frei. „Laut Bestandsmeldung der Bezirksregierung Arnsberg vom 9. Mai dieses Jahres muss die Stadt Heiligenhaus um die Aufnahmequote von 100 Prozent zu erfüllen, 61 anerkannte Flüchtlinge (Quotenerfüllung 81,57 Prozent) und neun Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (Quotenerfüllung 85,81 Prozent) aufnehmen“, heißt es weiter in der Vorlage. Bisher sind in 2021 elf Flüchtlinge, die sich noch im Verfahren befinden, von der Bezirksregierung Arnsberg zugewiesen worden.