Ratingen : Flughafen-Pläne und Felderhof: Unterlagen ausgelegt

(RP) Auch in der Corona-Krise setzt das NRW-Verkehrsministerium das Planfeststellungsverfahren zur beantragten Kapazitätserweiterung des Flughafens Düsseldorf fort. Ab Montag, 4. Mai, werden in mehreren Städten, darunter in Ratingen, neue Gutachten des Flughafens zu seinem Antrag öffentlich ausgelegt. Unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln haben alle Bürger die Möglichkeit, die Unterlagen einzusehen und Einwendungen einzureichen. Die Stadt Ratingen bleibt bei ihrer ablehnenden Haltung zur geplanten Kapazitätserweiterung. „Diese Offenlage in dieser Zeit mutet wie absurdes Theater an“, sagt Bürgermeister Klaus Pesch. „Wenn man sieht, wie die Corona-Krise den Luftverkehr fast vollständig lahmlegt, ist es unvorstellbar, dass die beantragten Kapazitäten jemals in absehbarer Zeit benötigt werden.“