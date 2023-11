Heiligenhaus Neue Pläne für Waldkindergarten

Nach viel Spielraum klingt es nicht, was den Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 14. November, 18 Uhr, in seiner Sitzung zum Thema “Waldkindergarten“ erwartet. Entweder, so der Vorschlag auf dem Tisch, die Stadt wird für einen Waldkindergarten einen Standort nahe der Kurt-Schumacher-Straße prüfen und planen - oder es wird keinen Waldkindergarten geben.