Pläne an der A3 bei Ratingen-Hösel SPD: Ausbau der Raststätte begrenzen

Die Ausbaupläne für die Raststätte Hösel an der A3 haben nun die Höseler SPD auf den Plan gerufen. Zuletzt hatte sich die CDU zu Wort gemeldet (die RP berichtete). Man sehe das Bauvorhaben der Deges ausgesprochen kritisch, vermeldet der ehemalige Landtagsabgeordnete Dr. Hans Kraft. Eine Einengung der Diskussion auf den Lärmschutz hält der Höseler SPD-Ratsherr Dr. Willm Rolf Meyer für absolut zu kurz gesprungen. Stattdessen fordert Hans Günther Linauer (Sachverständiger Bürger der SPD in Hösel/Eggerscheidt) ein ganzheitliches Konzept, um die Auswirkungen begrenzt zu halten. Dies wurde auch in einem Antrag dokumentiert.