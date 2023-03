Bauen in Heiligenhaus Kornspeicher vor Abriss – Pläne sind auf den Weg gebracht

Es besteht nun für jedermann die Gelegenheit, die Entwurfsfassung nebst Begründung und vielen Details in der Zeit vom 16. März bis einschließlich 21. April im Fachbereich -Stadtentwicklung und Umweltschutz einzusehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, unter stadtentwicklung@heiligenhaus.de oder telefonisch unter 02056/13-288 Termine zur Einsichtnahme außerhalb der Dienststunden zu vereinbaren. Der Planentwurf wird auf Wunsch erläutert. Auch online gibt es den Plan: www.o-sp.de/heiligenhaus/plan?pid=72549 einzusehen und abzurufen. In diesen Unterlagen heißt es zur Begründung des Vorhabens unter anderem: „Mit dem Neubau soll ein modernes Bürogebäude entstehen, dass die Geschichte des Altbestandes weitestgehend erhält. Das ursprüngliche Grundgerüst sowie die Materialien sollen in die Planung aufgenommen werden und sich darin wiederfinden.“ Der Bau könne fünf Stockwerke hoch werden.