Ratinger Innenstadt : Wallpassage: Umbau für ambulantes Rehazentrum

Früher sah die Wallpassage so aus, doch längst herrscht großer Leerstand. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Geplant ist ein ambulantes geriatrisches Rehazentrum, das den unteren Bereich der Passage füllen soll. Christian Wiglow, Fraktionschef der SPD, findet diesen Plan sehr gut, wird dieses neue Angebot doch einen großen Bedarf abdecken. „So etwas haben wir in der Innenstadt noch nicht“, befand er, „es ist ein wichtiges Element zur Belebung der City.“

Da gerieten die Mitglieder des Bezirksausschusses Mitte doch mächtig ins Staunen, denn das, was Petra Cremer, die Leiterin des Amtes für Stadtplanung, am Donnerstagnachmittag offenbar unangekündigt präsentierte, ist ein wichtiger Mosaikstein mit Blick auf die Innenstadt-Entwicklung. Die Wallpassage, die in den vergangenen Jahren einen trostlosen Eindruck hinterlassen hat, wird umgestaltet. Und die Arbeiten sollen schon bald beginnen, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.