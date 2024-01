Dorf in Ratingen Warten auf Eggerscheidter Dorf-Pläne

Heiß diskutiert wurde beim Bürgerforum die Verkehrssituation in Eggerscheidt. Die Verkehrsführung der K 31/ Zum Schwarzebruch am Ortseingang könnte durch den Neubau eines drei- oder vierarmigen Kreisverkehrs geändert werden. Dieser würde die Ortseinfahrt auch für Linksabbieger aus Richtung Hösel ermöglichen, so die Planer. Eine Idee, die von vielen Eggerscheidtern begrüßt würde.