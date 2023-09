Heiligenhaus Heljensbad soll Stadtteil-Anker werden

Das hätte sich die Planer des Heljensbades vor einem guten halben Jahrhundert wohl kaum vorstellen können. Was seinerzeit „nur“ als überaus großzügige Anlage mit herausragendem Freizeitwert geplant war, bekommt aktuell eine völlig neue Dimension. Was in Rede steht - und in dieser Woche von den Stadtentwicklern an den Start gebracht werden soll, geht weit über den Gedanken an Schul-, Vereins- und Freizeitschwimmen drinnen wie draußen hinaus.