Brücken-Neubau in Hofermühle : Pläne im Landschaftsschutzgebiet

So sieht der Plan für Hofermühle auf einem Luftbild des Kreises Mettmann aus. Foto: Quelle/Foto: Kreis Mettmann/Grafik: Ferl

Heiligenhaus Der Beirat der Unteren Naturschutzbehörde befasst sich mit dem geplanten Neubau der Eisenbahnbrücke über die Straße Hofermühle. Bau- und Zeitplan sind schon da.

Die Durchfahrt durch den Stadtteil Hofermühle ist eng, kurvig und im Prinzip zuallerletzt geeignet für Schwerverkehr. An einem Punkt zeigte sich das bisher besonders. Die Brücke über die Kalkbahn ist inzwischen so marode, dass sie per Sanierung stabilisiert werden musste. Das wiederum passt nicht zusammen mit der Tatsache, dass die L 156 die Nord-Südachse für den Verkehr ist, der die A 44 an der nahen Anschlussstelle Hofermühle verlässt. Sei es Richtung Heiligenhaus nach Norden oder Richtung Meiersberg nach Süden.

Probleme macht im gleichen engenTal auch ein weiteres Bauwerk: Die marode Brücke führt über die Straße Hofermühle und ermöglicht die sichere Unterquerung der Gleisanlagen durch Personen und Fahrzeuge. Die auch „Angertalbahn“ oder „Kalkbahn“ genannte Schienenstrecke verbindet das Kalkwerk in Rohdenhaus mit dem deutschen Bahnnetz und wird täglich von etwa neun bis zwölf Güterzugpaaren befahren. So steht es in den Unterlagen für den Beirat der Unteren Naturschutzbehörde, der sich am 9. November mit den Plänen befassen wird.

Zuerst war es die Brücke über die Kalkbahn (Foto), die Sanierern Schwierigkeiten machte. Mittelfristig steht der Neubau der nahen Bahnbrücke über die Straße „Hofermühle“ an. Foto: Achim Blazy (abz)

INFO Bauexperten sehen keine Alternative Im Prinzip gilt für das künftige Bauterrain der aktuelle Landschaftsplan. Fakt sei, das Vorhaben verstoße gegen „diverse Verbotstatbestände“, heißt es in den Unterlagen. So dürften bauliche Anlagen dort weder errichtet noch geändert werden. So weit die Theorie. Die Praxis: Es gibt Ausnahmen, die im Vorfeld abgewogen wurden. Ergebnis: Das öffentliche Interesse an der Erneuerung der Eisenbahnüberführung hat Priorität.

Der Plan: Es geht um die Erneuerung der mehr als 120 Jahre alten Eisenbahnüberführung. „Die altersbedingten Schäden an der inzwischen technisch stark abgängigen Brücke lassen sich mit Mitteln der Instandhaltung nicht mehr wirtschaftlich beheben“, so die aktuelle Einschätzung der Kreisverwaltung für den Beirat. Das Bestandsbauwerk soll daher abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Geplant ist eine Ausführung als flachgegründeter Stahlbetonrahmen mit gleisparallelen Flügelwänden sowie eine gleichzeitige Dammverbreiterung.

Die Details: Für die Herstellung des neuen Brückenbauwerks braucht es Platz. „Dazu muss die randliche Teilfläche eines Feldgehölzes zwischen Eisenbahnüberführung und dem Schmitzbrückbach gerodet werden“, heißt es in den Beiratspapieren. Während der Bauzeit werden zwei so genannte Baustelleneinrichtungsflächen (BE-Flächen) innerhalb des Naturschutzgebiets „Angertal“ beansprucht. „Die BE-Fläche nördlich der Eisenbahnüberführung wird bereits für den Ausbau der nahegelegenen A 44 von der Firma Deges als BE-Fläche genutzt und soll auch für die Andienung der hier geplanten Baumaßnahme dienen.“ Damit Feuerwehr und Betriebsverkehr des Klärwerks während der Arbeiten ungehindert durchkommen, soll eine Umfahrung über die Straße „In der Leibeck“ eingerichtet. Die Folge: „In diesem Zusammenhang muss der teilweise nur zweieinhalb bis dreieinhalb Meter breite Straßenkörper für die Dauer der Arbeiten in einigen Bereichen – unter Beanspruchung seitlicher Saumbereiche – auf vier Meter verbreitert werden. Zudem sind Stabilisierungsmaßnahmen an einem schadhaften Durchlass des Leibecker Bachs notwendig, für die eine Entnahme einzelner Bäume im direkt angrenzenden Waldrandbereich erforderlich wird.