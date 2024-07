Einsatz in Homberg Unfall in Homberg: Fahrzeug geht in Flammen auf

(kle) Einsatz auf der Meiersberger/Metzkausener Straße am Mittwochmorgen: Infolge eines Auffahrunfalls auf der Meiersberger Straße ging eines der Fahrzeuge in Flammen auf. Alle Insassen konnten sich nach Angaben der Feuerwehr aus den Fahrzeugen retten. Drei Personen wurden leicht verletzt, eine Mutter mit ihrem Kind wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.