A 52 : Unfall auf der Autobahn 52

Tiefenbroich Gleich zweimal musste die Feuerwehr Ratingen am Wochenende zu Autobahnunfällen ausrücken. Beide Male kollidierten Fahrzeuge mit der Leitplanke. Am Sonntagmorgen war die A 52 nur einspurig befahrbar.

Rettungsdienst und Feuerwehr wurden am Sonntagmorgen um 9.50 Uhr zu einem Unfall auf die Autobahn 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf gerufen. Ein Pkw war aus unbekannten Gründen in die Leitplanken gefahren und kam etwa 1800 Meter vor der Abfahrt Ratingen auf der linken Spur zum Stehen.