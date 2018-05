Blauer See in Ratingen : Pippis Feier kam gut an

Foto: Achim Blazy

Ratingen Pippi soll mal wieder ins Kinderheim gebracht werden, aber daraus wird natürlich nichts: Bei strahlendem Sonnenschein spielte Theater Concept am Wochenende vor ausverkauften Rängen auf der Naturbühne am Blauen See.

Produktionsassistentin Tanja Bockelkamp hat zufrieden festgestellt, dass das familientaugliche Stück (für Kinder ab drei Jahren) beim Publikum gut angekommen ist: "Das hat man nicht nur am Schlussapplaus gemerkt, sondern schon während des Spiels. Die Kinder haben mitgesungen, mitgefiebert, die Darsteller angefeuert oder gewarnt - die sind voll mitgegangen."

Gestern gab es bereits viele Anrufe und Ticketbestellungen für die folgenden Vorstellungen. Pippi wird jeden Sonntag um 15.30 Uhr gespielt, ab Juli auch samstags und in den Sommerferien zusätzlich mittwochs.

(RP)