Hamburger Modell : Pilotprojekt soll neuen Linden helfen

Von den Linden am Marktplatz steht nur noch der untere Stamm. Foto: Blazy, Achim (abz)

Im Zuge einer Kanalbaumaßnahme werden die abgeholzten Bäume am Marktplatz ersetzt.

Die Sanierung der Fassade des Bürgerhauses am Markt soll spätestens Ende Februar abgeschlossen sein. Dies erklärte die Stadtverwaltung auf Anfrage. Bei idealen Wetterbedingungen möglicherweise auch schon etwas früher.

Der Rat der Stadt hatte bereits Ende des Jahres 2018 Mittel in Höhe von 310.000 Euro zur Sanierung der Fassade bewilligt. Laut einem Gutachter waren die Schäden am Südgiebel nämlich beträchtlich, es hatte sich gezeigt, dass die Stabilität einzelner Natursteine und Teilflächen des gesamten Giebels nicht mehr gewährleistet war. Rund ein Meter lange Stücke aus dem Gesims der Fassade waren bereits herausgebrochen und auf den Gehbereich gefallen.

Info Straßenbäume regelmäßig gewässert Bewässerung Im vergangenen Jahr hatte die Stadt aufgrund des trockenen Sommers Straßenbäume regelmäßig gewässert, unter anderem mit sogenannten Wassersäcken, die per Perforierung kontinuierlich Wasser abgeben.

Während also hinter der Plane am Giebel die Arbeiten ihrem Ende entgegen gehen, ist für den Bereich des Marktplatzes bereits eine weitere Baumaßnahme geplant. Die Stadt Ratingen nutzt eine Kanalbaumaßnahme am Marktplatz, um bessere Bedingungen für die dortigen Straßenbäume zu schaffen.

Ab kommenden Montag, 3. Februar, wird die Grundstücksentwässerung des Bürgerhauses erneuert – zunächst auf der südlichen Stirnseite. Im Anschluss werden dann drei Linden ersetzt, die bereits im Vorfeld entfernt wurden. Dabei will die Stadt eine neue Methode anwenden, die sicherstellen soll, dass die Bäume künftig auch an so schwierigen, verdichteten Standorten wie dem Ratinger Marktplatz gedeihen können.

Dass die Bedingungen am Marktplatz nicht gut sind, war den Linden im Bereich Markt und Oberstraße deutlich anzusehen. Sie waren in zehn Jahren so gut wie nicht gewachsen. Das Problem war nicht nur die Trockenheit der vergangenen Jahre, sondern auch, dass der Untergrund nicht durchlässig ist. Der felsige Boden hindert die Wurzeln daran, sich entsprechend auszubreiten. Nun wendet das Grünflächenamt in einem Pilotprojekt das so genannte Hamburger Modell an. Das beinhaltet, dass die Wurzeln mehr Raum erhalten, in den ein bewährtes Baumsubstrat eingebracht wird. Zudem wird ein Kastensystem eingebaut, in dem Wasser gespeichert und kontinuierlich an die Wurzeln abgegeben wird. Zudem werden an dieser exponierten Stelle Bäume gepflanzt, die von vornherein größer sind als die bisherigen nach zehn Jahren.

Den Anlass für das baumpflegerische Pilotprojekt bietet eine Tiefbaumaßnahme. Der Entwässerungskanal vom Bürgerhaus in Richtung Löwenbrunnen wird erneuert. Dies geschieht in kleinen Abschnitten in offener Bauweise. Die Arbeiten dauern insgesamt etwa fünf Wochen. Über Karneval ruhen die Arbeiten und die Baustelle wird zurückgebaut. Mit dem Ende des Straßenkarnevals geht es dann am Aschermittwoch weiter.