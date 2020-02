Statt Karneval : Pilledriet-Abende im Tragödchen

Gesucht werden noch Interessenten für die jeweiligen Elferräte.

Geboten werden Rock- und Popmusikperlen der vergangenen 50 Jahre und kabarettistische Texte zu dem, was im richtigen Leben schiefgeht. Von Pilledriet-Sitzung zu Pilledriet-Sitzung ändert sich das Programm. Keine der etwa dreistündigen Sitzungen gleicht völlig der anderen. Es lohnt sich also das Pilledriet-Abonnement zu ziehen.

Was ist Pilledriet? Freiübersetzt: Entendreck. Und den will das Tragödchen-Ensemble mit den Karnevalsmuffeln Nicola Hausmann (am 20.), Noemi Schröder (am 27.), Lotta Schultz und Marcel Planz, den Musik-Teufeln Stephan Wipf (Gitarre), Stephan Neikes (Gitarre), Olaf Buttler (Bass), Jody Martin (Schlagzeug) und Bernhard Schultz (Teufelsgeige und Klavier) aufwirbeln und lässt es im 12. Tragödchen-Jahr auf ausgelassene und abwechslungsreiche Karnevals-Feiern auch für Anti-Karnevalisten richtig krachen.

Es wird für jeden etwas dabei sein: das Ratinger Ideen-Parkhaus, in dem gegen kleine Gebühr riskante private Geschäftsideen oder sinnfreie städtische Investitionen geparkt werden können und vor allem: unglaubliche Musik, sensationelle Song-Adaptionen (z.B. „Ich bin am Segeln“ von Rod Stewart). Für den Pilledriet-Titel-Song hat sich Brooke Frasers „Something in the Water“ gemausert, wird zu „Da schwimmt etwas im Wasser“ und beginnt in der 1. Strophe mit „Wir freuen uns schon auf Dienstag, da ist Warmwassertag, im Hallenbad, im Hallenbad, im Hallenbad.“