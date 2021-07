Ratingen : Stadt Ratingen fördert Solaranlagen

Energieberaterin Susanne Berger, Jürgen Lindemann (Klimabeirat) und Klimaschutzmanagerin Lilia Martens (v.r.) auf dem Dach des Gebäudes Am Krumbachskothen 1, wo die Bürgerenergie eine Solaranlage betreibt. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen Die Stadt Ratingen will den Umstieg von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien fördern. Der Rat beschloss am 29. Juni ein Förderprogramm von Photovoltaikanlagen.

() Die Stadt Ratingen will die Photovoltaik-Leistung schnell und deutlich ausbauen. Der Rat beschloss am 29. Juni, ein kommunales Förderprogramm Solarenergie aufzulegen, und stellte dafür insgesamt 300.000 Euro für die Jahre 2020 und 2021 bereit. Hauseigentümer und Mieter können davon profitieren, denn neben Dachanlagen werden auch Balkonmodule gefördert, darüber hinaus in erheblichem Umfang Stromspeicher.

Damit sollen künftig PV-Anlagen, Stromspeicher und Steckdosenmodule bezuschusst werden. So will die Stadt Mieter, Eigentümer sowie Gewerbetreibende dazu bewegen, in klimafreundliche Solarenergie zu investieren. Die Förderhöhe hängt von der Art und Leistung der Anlage ab.