Ratingen : Im Abend-Café treffen sich Philosophen

Peter Leitzen hat die Veranstaltungsreihe in Mülheim etabliert. Nun kommt sie auch nach Ratingen.

So jedenfalls beschreibt Leitzen in dem Vorwort eines knapp 80 Seiten umfassenden Buchs zu vier Jahren Philosophisches Abend-Café den Beginn einer erfolgreichen Veranstaltungsreihe in Mülheim. Sie startete im Dezember 2014 und hat bis heute fast 60 Mal stattgefunden. Was als Versuch begann, stieß schnell auf große Zustimmung. Am 29. August soll es nun auch in Ratingen losgehen.

Das Philosophische Abend-Café findet regelmäßig in Mülheim im „Café pottschwarz“ (Lehrerstraße 14), der „Galerie Greens“ (Düsseldorfer Straße 15) und der „Buchhandlung am Löhberg“ (Am Löhberg 4) statt. In Zukunft soll es nun auch in der „Galerie Greens“ in Ratingen an der Homberger Straße 87 einen festen Platz bekommen. Los geht es am 29. August um 19 Uhr. Das Thema für die kommende Veranstaltung lautet: Kann Philosophieren Seelsorge sein? – eine Antwortsuche in philosophischen Theorien eines guten Lebens. Anmeldungen nimmt Peter Leitzen bei per E-mail (peterleitzen@mac.com) entgegen.