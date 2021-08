Ratingen : Polizei fahndet mit Phantombild nach Rolex-Raub

Die Polizei sucht mit diesem Phantombild nach einer Täterin. Foto: Polizei Mettmann

Ratingen Auf einem Parkplatz am Rommeljansweg in Homberg wurde einem 66-jährigen Ratinger am Sonntag, 11. Juli, eine wertvolle Rolex-Armbanduhr vom Handgelenk gestohlen. Die Polizei fahndet jetzt mit einem Phantombild.

() Da die kriminalpolizeilichen Ermittlungsmaßnahmen bis heute nicht zur Identifizierung der weiblichen Haupttäterin führten, erstellte das Landeskriminalamt nun ein Phantombild. Die Gesuchte wurde vom Opfer wie folgt beschrieben: Mitte 20, südosteuropäisches Erscheinungsbild, etwa 1,70 Meter groß, schlank, dunkle, schulterlange, offene Haare, wulstige Lippen, stark rosa geschminkt, Sonnenbrille mit dem Logo „HG“, ungepflegtes Erscheinungsbild. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer erkennt die dargestellte Frau? Wer kennt die Identität und den aktuellen Aufenthalt der Gesuchten? Wer kann noch andere Hinweise geben zu dem Vorfall vom 11. Juli in Ratingen-Homberg? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter Telefon 02102/99816210, entgegen.

(ots)