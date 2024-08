Helios Klinikum NIederberg Junge Pfleger beginnen ihre Ausbildung

Mit der Eröffnung der neuen Schule für die Pflegeausbildung in Velbert erweitert das Helios Klinikum Niederberg sein Bildungsangebot. Die Dependance des Bildungszentrums Wuppertal startet in diesem Jahr mit einem Ausbildungskurs für Pflegefachkräfte. Die neue Schule bietet Auszubildenden die Möglichkeit, sowohl die theoretische als auch die praktische Ausbildung an einem zentralen Standort in Velbert zu absolvieren. Dies ermöglicht eine wohnortnahe Ausbildung mit sehr kurzen Wegen zur Ausbildungsstätte, heißt es seitens des Klinikums. Die Pflegeausbildung ist ein wichtiger Schritt für alle, die eine Karriere in der Pflege anstreben und einen Beitrag zur Gesundheitsversorgung leisten möchten. Mit der Eröffnung der neuen Schule auf dem Klinikgelände, bietet das Klinikum angehenden Pflegefachkräften eine Ausbildungsmöglichkeit und gestaltet die Ausbildung in der Pflege attraktiver. Ein weiterer Vorteil des Standorts Velbert ist der Krankenhaus-Neubau, der sich aktuell in der letzten Bauphase befindet. „Die neuen Schülerinnen und Schüler können sich somit auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung freuen und sich gleichzeitig in einem modernen Umfeld weiterentwickeln“, teilt das Haus mit. Für weitere Informationen steht Pflegedirektor Jens Banasiak zur Verfügung. Bewerbungen können jederzeit per Mail an karriere.niederberg@helios-gesundheit.de gerichtet werden.