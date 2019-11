Gesundheit : Pflegefachkräfte bilden sich erfolgreich weiter

Bildungsakademie des Kreises schult in palliativer Versorgung von schwerstkranken Menschen.

(RP) An der Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann haben 16 Pflegefachkräfte die berufsbegleitende Weiterbildung zur Fachkraft für palliative Versorgung erfolgreich abgeschlossen. Der Kontakt mit schwerkranken und sterbenden Menschen gehört zum beruflichen Alltag vieler Pflegekräfte in Krankenhäusern, Pflegeinrichtungen und bei ambulanten Pflegediensten.

Um schwerkranken Menschen angemessen und einfühlsam begegnen zu können, haben sich die 16 Pflegefachkräfte dazu entschieden, die 160 Stunden umfassende Weiterbildung in der Palliativpflege zu absolvieren. Die Weiterbildung ist von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin zertifiziert. „Palliativpflege begleitet sterbenskranke Menschen am Ende ihres Lebens und verbessert ihre Lebensqualität. Viele sehr schwer kranke Menschen haben Angst vor Schmerzen, Luftnot und Kontrollverlusten, dass sie Dinge nicht mehr selbstbestimmt entscheiden oder steuern können“, erklärt Akademieleiter Bodo Keißner-Hesse. „In der letzten Phase ihres Lebens möchten die Menschen nicht leiden; sie brauchen ein Grundvertrauen in das Leben selbst und in die Personen, die sie betreuen.“