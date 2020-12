Tiefenbroich : Polizei fängt Pferde ein

In Tiefenbroich machten ausgebüxte Pferde eine Erkundungstour. Foto: Polizei Mettmann

Tiefenbroich Neun Pferde machten sich am Mittwochmorgen in Ratingen Tiefenbroich auf den Weg, um die Umgebung zu erkunden. Sie sorgten bei der Polizei für einen Einsatz der besonderen Art.

(RP/kle) Einen Einsatz der besonderen Art erlebte die Polizei am Mittwochmorgen: Gegen 9.10 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer mehrere freilaufende Pferde, die sich über die Christinenstraße bewegten. Aufgrund einer akuten Gefahr sowohl für die Tiere als auch für die Verkehrsteilnehmer schickte die Einsatzleitstelle gleich mehrere Streifenwagen, um die Pferde wieder einfangen zu können. Die Beamten schafften es, die neun Tiere zu beruhigen und gezielt durch den Straßenverkehr zu bewegen. Dank des zügig ermittelten Hofbesitzers konnten die Pferde mit dessen Hilfe auf dem Heiderweg wohlbehalten unter Kontrolle gebracht und zu ihrem Hof an der Straße Am Heiderhof gebracht werden.