Polizei sucht Zeugen : Pferd auf Weide in Breitscheid angeschossen

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

(jün) Ein Pferd ist am Mittwoch durch ein 4mm-Projektil, auf einer Weide am Tenterweg in Ratingen aufgefunden worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Die insgesamt 19 Pferde wurden am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr auf die Weide zwischen dem Tenterweg und dem Markenweg in Ratingen-Breitscheid – in der Nähe der Autobahnen A 3 und A 52 – gebracht. Gegen 20.45 Uhr bemerkte eine 48-jährige Ratingerin, dass ihr Pferd verletzt war. Aus der Flanke wurde ein 4mm-Projektil entfernt. Anschließend wurde die Wunde mit Salbe behandelt. Derzeit ist noch unklar, durch wen und wie der Beschuss des Pferdes erfolgte.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Projektil um eines der Kleinsten, die es überhaupt gibt. Aus welcher Waffe es abgefeuert worden sein könnte, ist noch unklar, da das Projektil noch nicht näher untersucht wurde.