Heiligenhauser Spätsommer Feiern zwischen Jubiläum und Oldtimern

Heiligenhaus · Es war mal wieder richtig was los im „Heljens“: Pfarrjubiläum mit Woelki-Besuch in St. Suitbertus, anschließend Treff für Oldtimerfreunde in der ganzen Stadt.

10.09.2023, 17:31 Uhr

Wieder gab es einen beeindruckenden Oldtimer-Corso. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Ulrich Bangert

Bei der katholischen Pfarrgemeinde St. Suitbertus endete die Festwoche zum 125 Bestehen der Pfarrkirche mit einem Festhochamt und Pfarrfest. Während Kardinal Rainer Maria Kardinal Woelki im Heiligenhauser „Dom“ die Messe zelebrierte, rollten draußen die ersten Fahrzeuge für das beliebte Oldtimer-Treffen an. Obwohl der Kölner Erzbischof sehr umstritten ist, waren alle Plätze in dem am 26. April 1898 konsekretierten Gotteshauses besetzt.