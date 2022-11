Niemals geht man so ganz : „Ich bin dankbar für die Zeit in Ratingen“

27 Jahre lang war die evangelische Stadtkirche seine Wirkungsstätte, das Gemeindehaus sein Zuhause – jetzt geht Pfarrer Gert Ulrich Brinkmann nach Düsseldorf. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Nach 27 Jahren in Ratingen tritt Gert Ulrich Brinkmann, Pfarrer in der evangelischen Stadtkirche, eine neue Stelle in der Düsseldorfer Johanneskirche an. Dort warten vor allem organisatorische Aufgaben auf ihn.