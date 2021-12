Geboren am 24. Dezember : Zuerst Geburtstag, dann Heiligabend

Geboren am 24. Dezember

Pfarrer Frank Schulte hat es nie gestört, dass er am 24. Dezember Geburtstag hat. Denn das hatte als Kind auch Vorteile. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Der evangelische Pfarrer Frank Schulte ist sozusagen ein Christkind. Die Geburtstagsfeier fällt in diesem Jahr wegen Corona aber wieder aus.

Seine Freunde hat Pfarrer Frank Schule als Kind nie an seinem Geburtstag zu einer Feier eingeladen. Denn wer hat Heiligabend schon Zeit für Kuchen, Kakao und lustige Spielchen im kindlichen Freundeskreis? Und außerdem waren ja Ferien.

Vermisst hat Frank Schulte den Kindergeburtstag aber nicht, denn angesichts seines Geburtsdatums wurde die Feier immer in die Karnevalszeit verlegt. „Ich habe nie darunter gelitten, dass es an meinem Geburtstag keinen Kindergeburtstag gab“, sagt er. Und auch über die Geschenke konnte er sich nicht beklagen. Da es ja zwei Anlässe waren, fielen die oft genug auch üppiger aus. Ein anderes Geburtsdatum hat sich der Pfarrer deshalb auch nie gewünscht. Einen weiteren Vorteil hat das nämlich: Den Geburtstag vergisst niemand so schnell.