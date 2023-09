Heiligenhaus Vorab geteiltes Echo auf Woelki-Besuch in St. Suitbertus

Dennoch: Vorüberlegungen hatten kein einheitliches Bild ergeben. Gemeinderatsmitglied André Saar fasst die Vorab-Diskussion so zusammen: „Unsere Einladung haben wir vor Beginn staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen gegen Kardinal Woelki ausgesprochen und auch nicht zurückgenommen. Zu einem späteren Zeitpunkt hätten wir wohl eher auf eine solche Einladung verzichtet.“ Man habe allerdings nach der Einladung vorab auch Fühler „in alle Richtungen ausgestreckt in Richtung aller Gruppen, die mit der katholischen Gemeinde verbunden sind“, sagt Saar. Das eindeutige Ergebnis: „Es sind keinerlei Proteste oder Aktionen geplant, man möchte denen, die sich über den Besuch freuen, das Fest nicht in irgendeiner Form verderben.“ Und übrigens gebe es auch keine angemeldete Demonstration. Das weiß Saar, weil er an diesem Wochenende in Mehrfach-Mission unterwegs ist. Er organisiert im Rathaus für das Stadtmarketing unter anderem das Sicherheitskonzept für den verkaufsoffenen Sonntag und das Oldtimertreffen - Veranstaltungen, die alle an diesem Sonntag stattfinden.