Ratinger Pfarre: St. Peter und Paul sucht noch Sternsinger

Ratingen Die Sternsinger in der Pfarrei St. Peter und Paul in Ratingen brauchen noch Unterstützung.

Als Sternsinger gehen sie von Tür zu Tür, und genau dabei brauchen sie in diesem Jahr noch Unterstützung. Die Gemeinden der Pfarre St. Peter und Paul suchen für die Aktion 2019 Mädchen und Jungen im Alter von etwa acht bis 14 Jahren, die sich als Segensbringer engagieren möchten. In Begleitung Erwachsener ziehen die kleinen und großen „Königinnen und Könige“ in den ersten zwei Januarwochen von Haus zu Haus.