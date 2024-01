Kommunionkleiderbörse in Heiligenhaus Angebot im Pfarrzentrum wird ausgeweitet

Die Kleidung und auch das Zubehör werden wieder in Kommission verkauft, das bedeutet, dass die Verkaufenden die Kleidung - und was sonst verkauft werden soll - vorab vorbeibringen und ihren Wunschpreis nennen. Dazu Roswita Laszig vom Organisationsteam: „Wir nehmen alles an, was mit der Kommunion zu tun hat, also nicht nur Kleider und Anzüge, sondern auch jedwedes Zubehör wie Schuhe, Hemden, Täschchen, Haarschmuck, Jacken und was es sonst so gibt.“ Neu ist diesmal, dass auch Karnevalskleidung verkauft wird. „Mehrere Gemeindemitglieder hatten uns gefragt, ob wir nicht auch eine Karnevalskleidungsbörse anbieten könnten, da ja die Narren nicht jedes Jahr in der gleichen Kostümierung feiern wollen und die Karnevalskleidung ja auch qualitativ eine Mehrfachnutzung durchaus zulasse“, sagt Mitorganisator André G. Saar. für die Angebotserweiterung gibt es einen einfachen Grund: „Da der Nelkensamstags-Karnevalszug schon sehr früh, am 10. Februar (Samstag vor Rosenmontag) stattfindet, bleibt nicht die Zeit für zwei Börsen, daher versuchen wir am 21. Januar, beides zu verbinden“, erläutert Saar die Zusammenlegung als „Versuchsballon“. Wobei der Schwerpunkt auch hier auf Kinder-Karnevalskleidung liegt. Für die Karnevalskleidungsbörse gelten die gleichen Zeiten wie für die Kommunionskleidungsbörse, auch was die Abgabe- und Abholzeiten angeht.