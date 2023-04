Heiligenhaus Pfadfindergruppe startet in ihr Jahresprogramm

Wie jedes Jahr laden die Pfadfinder vom Stamm Eisvogel Heljens zum Tag des offenen Zeltes ein. Hier können sich alle Neugierigen bei Kaffee und Kuchen über die Pfadfinderarbeit im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder informieren. Die neue Stammesführung, Natalie Heinz, Torben Schatz und Stephan Ringmayer, freut sich darauf, hierzu im Stammesheim begrüßen zu können. Termin ist Sonntag, 16. April, von 13 bis 16 Uhr am Dammweg 26 in Heiligenhaus. Der „BdP Stamm Eisvogel Heljens e.V.“ so der Name komplett und offiziell – ist mittlerweile auf 50 Mitglieder angewachsen und „lebt eine jugendgeführte Pfadfinder- und Fahrtenkultur, begleitet von wöchentlichen Gruppenstunden“, wie die Gastgeber es beschreiben. Dieses Jahr stehen noch, neben dem Osterlager, das Landespfingstlager, das Stammessommerlager und die Großfahrt nach Schweden an. Hinzu kommen für die Pfadfinder die eine oder andere Wochenendfahrt. Abschließen wollen wir das Jahr dann im Herbst wie immer mit dem Herbstlager. Wer neugierig auf daie Pfadfinderei ist, leugt bei folgenden Terminen richtig: Wölflinge (sieben bis elf Jahre) treffen sich immer freitags von 16 bis 18 Uhr, die Pfadfinderinnen und Pfadfinder (ab elf Jahre) von 18 bis 20 Uhr am Dammweg 26, Heiligenhaus. Treffen stehen unter dem Motto: „Der Eisvogel ist in der Welt zuhause.“