Pfadfinderpläne in Heiligenhaus : Pfadfinder beenden Fahrtensaison

Pfadfinderpläne in Heiligenhaus

Heiligenhaus Die Jugendarbeit des Pfadfinder lief pandemiebestimmt eingeschränkt. Trotzdem berichtet man jetzt von einem „quirligen und aktiven“ Sommer. Verstärkung ist jederzeit willkommen.

(RP) Während des Lockdowns im Frühjahr waren die Wölflinge und Pfadfinder – wenn auch einzeln – im Rahmen von Geocache- und Outdoor-Challenges immer wieder unterwegs, lösten Aufgaben und Rätsel und hielten in Online-Gruppenstunden Kontakt zueinander.

In den Sommerferien selbst fuhren erst einmal 13 Pfadfinder des Stammes 15 Tage auf Großfahrt nach Schweden. Dort folgten sie fast 100km dem Höglandsleden durch das Smaland und schlossen ihre Fahrt mit einem Besuch von Astrid Lindgrens Värld und einem Besuch von Stockholm ab.

Direkt im Anschluss traf sich der Stamm, so nennt man die Ortsgruppe, zum gemeinsamen Lager in Garbeck. Dort verbrachte man die Zeit mit Wanderungen, Spielen und Eis essen. Schwerpunkt war natürlich der Spaß in und mit der Gemeinschaft.