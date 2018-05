Heiligenhaus: Pfadfinder errichten Zeltstadt

Heiligenhaus Der Stamm Eisvogel traf sich mit Gleichgesinnten in Maria Veen.

Wölflinge und Pfadfinder vom Stamm Eisvogel Heljens aus Heiligenhaus trafen sich zum Zeltlager in Maria Veen mit allen anderen Stämmen des BdP Landesverbands NRW. So kamen rund 550 Pfadfinder zusammen und überzogen die Wiesen mit rund 130 Zelten.

Eigens für das Lager wurden mehr als 200 Meter Stromkabel und 250 Meter Wasserleitungen verlegt, sowie ein großes Café aus mehreren Jurten konstruiert. In diesem traf man sich am Abend zum gemeinsamen Austausch, zum Singen oder um einfach den Tag ausklingen zu lassen.

Thematisch stand das Treffen unter dem Motto "Terra Incognita" und zu entdecken gab es wahrlich vieles. Die jüngsten Pfadfinder, auch Wölflinge genannt, wurden innerhalb einer gezielten Spielgeschichte durch verschiedene Länder geführt und mussten dabei spannende Aufgaben bewältigen, um ans Ziel zu gelangen. Ein Highlight war der Singewettstreit. In verschiedenen Kategorien traten die Pfadfinder aus dem gesamten Bundesland gegeneinander an und buhlten um die begehrten Trophäen. Die Pfadfinder vom Stamm Eisvogel Heljens belegten den dritten Platz.

Wenn mal bei den Eisvögeln reinschnuppert möchte, kommt einfach freitags um 16 Uhr Im Dammweg 26 unverbindlich zu einer Gruppenstunde vorbei. Auch am Stadtfest werden die Pfadfinder am 3. Juni vertreten sein - zu erkennen am gelben und blaugelben Halstuch sowie dem Eisvogel-Logo am Arm.