Besonderes Theater für Kinder in Ratingen : Pettersson kommt noch einmal wieder

Ratingen Ein Wiedersehen mit Pettersson und Findus gibt es im Dezember im Freizeithaus West. Fans kennen seine Geschichten schon von der Naturbühne am Blauen See. Die im Advent ist neu.

Es ist für die vielen Ratinger Fans ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Hauptdarsteller Andreas Richter spielt den Pettersson, Maja Rodigast den Kater Findus. Das Duo ist in Ratingen seit Jahr und Tag bekannt durch seine Auftritte auf der Naturbühne am Blauen See.

Und darum geht es in der Geschichte: Es ist der Tag vor „Heilig Abend“. Endlich ist es draußen nicht mehr so bitter kalt und Pettersson und Findus gehen, wie jedes Jahr, hinaus in den Wald um sich ihren Weihnachtsbaum auszusuchen.

Der Autor Sven Nordqvist, 1946 im südschwedischen Helsingborg geboren, ist einer der beliebtesten und erfolgreichsten Bilderbuch-Künstler im skandinavischen Raum und in Deutschland. Als Kind wollte er Bauer werden, doch als Teenager träumte er nur noch vom Zeichnen. An der Kunstschule nicht angenommen, studierte er alternativ Architektur an der Technischen Hochschule in Lund und arbeitete als Dozent. Er hielt immer an seinem ursprünglichen Traum fest, zeichnete weiter und verkaufte erste Bilder an Schulbuchverlage. 1983 gewann er den ersten Preis in einem Kinderbuch-Wettbewerb. Viele weitere sollten folgen. 1984 erschien sein erstes Bilderbuch von Pettersson und Findus: „Eine Geburtstagstorte für die Katze“.