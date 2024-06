Petra Ulrich und ihr Projekt in Rumänien Neustart im Dienst der vergessenen Kinder

Unzählige Lkw-Hilfstransporte in Richtung Rumänien hat Petra Ulrich selbst organisiert, teils selbst begleitet. Zuvor Sachspenden in Heiligenhaus eingeworben – und für deren Lagerung eine besondere Lösung gefunden. Seit Jahrzehnten dient ein ehemaliger Lokschuppen der Kalkbahn, ziemlich versteckt gelegen, als Depot für Sachspenden aller Art. So soll das auch bleiben. Nur die Bedingungen, zu denen der Verein „Vergessene Kinder“ sinnvoll Hilfe leisten kann, haben sich geändert.