Heiligenhauserin hift : „Bricht das Virus aus, gibt es viele Tote“

Petra Ullrich wird das Bundesverdienstkreuz für ihre Hilfe in Rumänien verliehen. Sie berichtet, wie die Krise die Arbeit erschwert.

Eigentlich hatte sie keinen Brief vom Bürgermeister erwartet. Und so hat sie den Umschlag an diesem Tag Ende Februar einen Tag mit sich herum gefahren. „Ich habe ihn dann erst am Nachmittag in Ruhe gelesen und wirklich realisiert was dort steht“, erinnert sich Petra Ullrich. Der Inhalt: Für ihr Engagement mit dem Verein „Vergessene Kinder“ in Rumänien, wird sie die Verdienstmedaille der Bundesrepublik erhalten. „Über die Auszeichnung war ich dann mehr als erstaunt.“