Ratingen : Pesch: Vollsperrungen zahlen sich aus

Die Stadt hat ihre Taktik gewechselt und lässt jetzt Straßen aus einem Guss sanieren. Das spart Zeit und hilft Firmen.

„Dieses sehr ehrgeizige Sanierungsprogramm ist ohne Verkehrsbeeinträchtigungen nicht zu bewältigen“, betonte Baudezernent Jochen Kral. „Um diese so kurz wie irgend möglich zu halten, haben wir uns entschlossen, die einzelnen Maßnahmen unter Vollsperrung durchzuführen.“ In Einzelfällen gebe es ohnehin keine Alternative, betonte der Technische Beigeordnete.

Nur so war es überhaupt möglich, das Sanierungsprogramm im dritten Anlauf endlich erfolgreich auszuschreiben. Die Baufirmen sind so gut ausgelastet, dass sie die Maßnahmen so schnell wie möglich erledigen wollen.