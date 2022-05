Ratinger Bildungseinrichtung : Akute Personalnot bei der VHS 

Ratingen Leiterin Claudia Stawicki wird die Einrichtung im Sommer verlassen.

Verwalten statt gestalten – bei der Volkshochschule (VHS) ist dieser Grundsatz längst zum bitteren und kräfteraubenden Alltag geworden. Teilnehmer des Zentralausschusses, der sich mit der Bildungsarbeit in Ratingen beschäftigt, hörten sehr aufmerksam zu, als VHS-Leiterin Claudia Stawicki erzählte, wie akut und gravierend die Personalnot in ihrer Einrichtung ist.

Insgesamt, so hieß es am Rande der Sitzung, gebe die Verwaltung mit Blick auf die Besetzung von Stellen ein überaus schlechtes Bild ab. Ein Beispiel: Der Job von Dr. Erika Münster-Schroer, frühere Leiterin des Medienzentrums, ist immer noch vakant. Grüne, Bürger Union (BU) und SPD haben sich nun zusammengetan und einen Antrag auf den Weg gebracht. Tenor: Die Stadt soll dafür Sorge tragen, dass die freien Stellen in der VHS so schnell wie möglich besetzt werden.