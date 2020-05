Bürgerbüro Ratingen : Personalmangel sorgt für Terminengpässe

Derzeit kann es sein, dass Bürger auf einen „normalen“ Termin über die Online-Vergabe einige Wochen warten müssen. Für Notfälle werden allerdings weiterhin zwischendurch Termine vergeben.

(jün) Das Bürgerbüro hat wieder geöffnet, allerdings nur nach vorheriger Terminabsprache. In den sozialen Medien beklagten einige, dass es damit zum Teil recht lange dauere. Auf Nachfrage erklärte die Stadt Ratingen dazu, dass das Mitarbeiter-Team des Bürgerbüros unter Hochdruck daran arbeite, so viele Bürger wie möglich zu bedienen.

„Allerdings gibt es weiterhin in dem Bereich personelle Engpässe durch Langzeiterkrankte. Hinzu kommt, dass durch die Coronakrise im Bürgerbüro über Wochen nur ein Notbetrieb möglich war, was die enge Terminlage noch verschärft hat“, heißt es in der Stellungnahme. So könne es sein, dass man derzeit auf einen „normalen“ Termin über die Online-Vergabe einige Wochen warten müsse. „Für Notfälle werden allerdings weiterhin zwischendurch Termine vergeben. Auch werden immer wieder kurzfristig frei gewordene Termine tagesaktuell vergeben.“ Die Verwaltung habe personelle Maßnahmen ergriffen, die schon in Kürze greifen sollen und durch die bald wieder mehr Termine verfügbar sein werden.