Auto-Zulieferer in Heiligenhaus : Kiekert sortiert seine Chefetage neu

Auto-Zulieferer in Heiligenhaus

Heiligenhaus Personalrochade in der Geschäftsführung – ein neues Quintett soll es richten. Kiekert-Chef Chef Jérôme Debreu nennt ein ehrgeiziges Ziel: Verdopplung des Umsatzes.

(RP/köh) Nachdem Jérôme Debreu im Juli dieses Jahres zum Vorstandsvorsitzenden berufen wurde, hat es in der Führungsetage des Zulieferers weitreichende Veränderungen gegeben. Infolge der Berufung Debreus hat sich das Heiligenhauser Traditionsunternehmen neben dem ehemaligen CEO unmittelbar von drei Mitgliedern der Geschäftsleitung getrennt. „Diese zwingend notwendigen Personalentscheidungen habe ich getroffen, um einen klaren und spürbaren Kurswechsel zu vollziehen und sie sind ein wesentlicher Teil der Reorganisation.“, sagt Debreu. Mit einem nunmehr fünfköpfigen Executive Committee, das global alle Bereiche des Unternehmens abdeckt, hat er das Führungsgremium deutlich umstrukturiert. „Mir war es wichtig, Silos abzubauen und auf erfahrene und zuverlässige Führungspersönlichkeiten und Teamplayer an der Spitze des Unternehmens zu setzen. Gerade in der aktuell angespannten Phase unserer Industrie ist ein zuverlässiges Team, das schnell, präzise und kompetent agiert, von unschätzbarem Wert.“, führt der gebürtige Franzose aus. Das Executive Committee besteht aus Dr. Carsten Brinkmeier, Jan Henrik Mönnekemeyer, Chloe Lee, Dr. Klaus Hense und Philip Scott.