Junge Politiker : Zwei Ratinger ins Spitzengremium gewählt

Patrick Anders (links) und Alexander Steffen in Köln. Foto: RP/Privat

Ratingen Patrick Anders (CDU) und Alexander Steffen (FDP) sind beim Landschaftsverband Rheinland aktiv.

(kle) Ob es schon einmal zwei Ratinger in der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland gegeben hat, ist nicht überliefert. Jedenfalls dürfte es erstmalig so sein, dass zwei vergleichsweise junge Ratinger Mitglied dieses auch als „Rheinischer Rat“ bezeichneten Gremiums sind. In diesen Rat zieht aus jeder kreisfreien Stadt und jedem Kreis im Einzugsgebiet, das von Aachen über Bonn, Düsseldorf, Köln und den Kreis Mettmann bis Kleve reicht, je 100.000 Einwohner eine Vertreterin bzw. ein Vertreter.