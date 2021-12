Ratinger Bundestagsabgeordnete : Griese wieder in der Bundesregierung

Ratingen „Ich freue mich sehr, dass Hubertus Heil mich gebeten hat, wieder als seine Parlamentarische Staatssekretärin mit ihm zusammen zu arbeiten“, betonte die Ratinger Bundestagsabgeordnete, die an vielen Schnittstellen agieren muss.

Erster wichtiger Schritt sei die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro, so Griese. „Das wird nicht nur für die direkt Betroffenen eine deutliche Lohnerhöhung bedeuten, sondern wird zudem auf die Gehälter derjenigen Beschäftigten Auswirkungen haben, die bislang nur wenig mehr als zwölf Euro bekommen“, so Griese. Zusammen mit den Grünen und der FDP bilde man eine Fortschrittskoalition. In den vergangenen vier Jahren habe die Union immer auf der Bremse gestanden. „Jetzt haben wir die große Chance, beim Arbeitsmarkt und in der Sozialpolitik viel nach vorne zu bewegen. Die Ampelkoalition wird für stabile Renten sorgen, ein Bürgergeld einführen und allen Beschäftigten die Chance auf Weiterbildung eröffnen“, so Griese. Der Ratingerin liegt zudem die Inklusion von Menschen mit Behinderungen am Herzen.