Drogenfunde in Ratingen Cannabis-Plantage in der City entdeckt

Der Beschuldigte, ein 52-jähriger Ratinger, konnte dann im Rahmen dieser Ermittlungen auch wenig später gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, einer 23-jährigen Monheimerin, in einer nahegelegenen Wohnung am Hölenderweg angetroffen werden. Anschließend wurde die Wohnung am Hölenderweg durchsucht - eine Maßnahme, die sich als echter Volltreffer erwies: So stellten die Beamten hier nicht nur über acht Kilogramm Cannabis sicher, sondern auch eine Gaspistole und knapp 19.000 Euro an Bargeld.