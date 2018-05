Ratingen : Pendler steigen bequem in Bus und Bahn

Ratingen Wer mit der U 72 im neuen Bahnhof ankommt, hat die Auswahl zwischen zehn Buslinien, die in die Region fahren.

Von Norbert Kleeberg

In diversen Facebook-Foren ist scherzhaft vom "Raumschiff Enterprise" die Rede, von einem riesigen Dach, das viel zu groß ist. Gestern nun schauten sich die Verantwortlichen die neue, futuristisch anmutende Überdachung auf dem Düsseldorfer Platz noch einmal genau an - wohl wissend, dass die Größe in den Vorplanungen nicht unumstritten war.

Fakt ist: Das neue Glasdach ist zweifellos ein markanter Blickfang und soll umfassenden Schutz vor Wind und Wetter bieten. Verkehrstechnisch ist der komplett umgestaltete Düsseldorfer Platz ohnehin Ratingens neue Mitte. Mittels hochmoderner Technik und barrierefreier Umsteigemöglichkeiten bietet sich ab dem kommenden Samstag, 19. Mai, ein völlig neuer Service für die zahlreichen Pendler, die rund 18 Monate lang auf diesen Tag warten mussten.

Info Rheinbahn hat viel für Lärmschutz getan Maßnahmen: Die Rheinbahn hat nach eigenen Angaben viel für einen wirksamen Lärmschutz getan, was für die Anwohner wichtig ist. Systeme: Für die Reduzierung von Schall und Erschütterung gab es mehrere Systeme. Zu nennen sind die Masse-Feder-Systeme im Bereich der Weichen, Schienenschmieranlagen im Bereich der Gleisbögen, eine elastische Schienlagerung und Rasengleis.

Und so versprühten Rheinbahn-Chef Michael Clausecker und Bürgermeister Klaus Konrad Pesch wahre Vorfreude mit Blick auf diesen besonderen Tag, an dem zwischen 10 und 15 Uhr eine große Eröffnungsparty steigen soll. Gegen 11Uhr wird eine historische Straßenbahn mit Ehrengästen die neue Stadtbahn-Haltestelle "Ratingen Mitte" anfahren. Anschließend wird Pesch zusammen mit Clausecker und Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel ein rotes Band durchschneiden - sicherlich ein historischer Moment.

Die Planungen zur Umgestaltung waren schwierig, zahlreiche Bürger brachten sich sehr engagiert mit eigenen Ideen ein. Clausecker betonte, dass der Service für die Fahrgäste deutlich verbessert werde. Mit Hilfe der neuen Bussteige neben den 60 Meter langen Bahnsteigen der Linie U 72 sei das Umsteigen ganz leicht. Drei Bussteige sind in "Sägezahn-Form" angeordnet, so dass die Busse problemlos aneinander vorbeifahren und trotzdem bündig am Bordstein halten.



Die neue Fahrleitungsanlage wurde direkt am neuen Dach montiert, die Ausrüstung wird durch moderne Signaltechnik, dynamische Fahrgastinformations- und Videoanlagen abgerundet.

Der neue Rheinbahn-Pavillon, der noch nicht ganz fertig ist, wird das alte Kunden-Center an der Hans-Böckler-Straße ersetzen. Was Pesch und Clausecker wichtig ist: Überdachte Abstellanlagen und abschließbare Boxen für Fahrräder sorgen dafür, dass für die Fahrgäste der Umstieg vom Rad in die Stadtbahnen bequem und sicher ist. Rund 1000 Meter Gleis und vier Weichen hat die Rheinbahn am Düsseldorfer Platz verbaut.

Zu den Kosten: Das Investitionsvolumen der Bauarbeiten beläuft sich nach dem jetzigen Stand auf rund 14,9 Millionen Euro, der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), gestern vertreten durch Gabriele Matz (Finanzmanagement), gibt 7,5 Millionen Euro. Der Eigenanteil der Rheinbahn inklusive Planungs- und Bauüberwachungskosten liegt bei etwa 2,1 Millionen Euro.

Der städtische Eigenanteil beträgt nach Abzug der Fördermittel rund 4,4 Millionen Euro. "Alle Ratinger dürfen sich nun im Herzen der Stadt über diesen attraktiven Knotenpunkt freuen, der nicht nur eine hohe Aufenthaltsqualität bietet, sondern dem Eingangsbereich zur City auch ein moderneres und freundlicheres Gesicht verleiht", betonte Pesch, der zum gestrigen Termin übrigens umweltschonend mit dem Fahrrad kam.

