Nach Anwohnerprotest : Stadt entfernt Poller am Halbenkamp

Stadt entfernt Poller am Halbenkamp

Die Einfahrt in die Straße Am Seeufer ist nur Anliegern erlaubt. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Um den Anliegerverkehr in der Wohnsiedlung Felderhof/ Am Seeufer während der Fernwärme-Baustelle auf der Volkardeyer Straße besser zu lenken, wurden für die Zeit der Bauarbeiten die trennenden Poller auf der Straße Halbenkamp entfernt.

() Wegen der Einbahnregelung auf der Volkardeyer Straße mussten die Anwohner bei vielen Fahrten entweder große Umwege in Kauf nehmen oder durch die verkehrsberuhigte Dümpelstraße fahren (die RP berichtete). Nun wird die Verbindung zwischen der westlichen und östlichen Hälfte der Wohnsiedlung über die Öffnung des deutlich besser ausgebauten Halbenkamps erleichtert. Gleichzeitig wurde auf dem Halbenkamp Tempo zehn angeordnet.

Die großräumigen Umleitungen für den Durchgangsverkehr in Richtung Ratingen bleiben bestehen. Diese Umleitungen führen über die Broichhofstraße und Westtangente und die Kaiserswerther Straße über die Süd-Dakota-Brücke. Sie funktionieren reibungslos.

Die Einfahrt in die Straße Am Seeufer bleibt verboten, sofern man kein Anlieger ist. Die Polizei wird an dieser Stelle weiterhin regelmäßig Kontrollen durchführen.