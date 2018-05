Postskriptum Die Woche In Unserer Stadt: Pendler dürfen sich auf mehr Service freuen

Ratingen Am kommenden Samstag wird der Düsseldorfer Platz offiziell eröffnet. Mit seinen technischen Möglichkeiten wird der Platz der Pendler-Stadt Ratingen voll gerecht.

Der neue Verkehrsknotenpunkt für Bus und Bahn ist neben der Zelt Zeit, die gestern Abend am Grünen See begonnen hat, das beherrschende Thema in der Stadt: Der Düsseldorfer Platz wird am kommenden Samstag im Beisein von Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel gegen 11 Uhr offiziell eröffnet. Die Anwesenheit des prominenten Gastes aus der Landeshauptstadt spiegelt die Bedeutung dieses millionenschweren Projektes wider, das nach 18 Monate langer Bautätigkeit vor dem Abschluss steht.