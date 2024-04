Preisverleihung in Bonn Paul-Clemen-Preis des LVR geht an Ratingerin

Info

Dr. Kathrin DuBois, geb. 1983 in Kempten im Allgäu, hat nach ihrem Abitur in Wertheim am Main Kunstgeschichte, Neuere deutsche Literatur und Volkskunde/Europäische Anthropologie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn studiert.

Erste berufliche Erfahrungen sammelte sie im Museum Ludwig und im Käthe-Kollwitz-Museum in Köln. Ein Erasmus-Auslandsjahr führte sie 2005/2006 an die Université Paris IV/Sorbonne in Paris. 2008 schloss sie ihr Studium (M.A.) mit einer Magisterarbeit zum Thema „Matthew Barneys Cremaster Cycle. Form – Struktur – Prozess“ an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ab.