Konzert in Heiligenhaus : Patricia Vonne bringt einen Hauch von Texas in den Club

Heiligenhaus Der Kulturherbst in der Stadt geht weiter mit einem besonderen Auftritt: Die Texanerin Patricia Vonne und ihre Band holen einen lange geplante Auftritt nach.

Patricia Vonne hat sich als außergewöhnliche, eigenständige Künstlerin erwiesen. In San Antonio geboren und aufgewachsen, hat sie „jeden indigenen musikalischen Stil, den Texas zu bieten hat, in sich aufgesogen und kann jeden unter dem Zeichen der Kastagnetten und des Fingerpickings vereinen”, schreibt die Houston Press.

Die Sängerin, Komponistin, Schauspielerin und Schwester des Kult-Regisseurs Robert Rodriguez (u.a. From Dusk till Dawn, Desperado, Alita) ist zweifelsohne ein ebenso flamboyanter Charakter wie die Figuren, die die Filme ihres Bruders bevölkern. Sie setzt sich beeindruckend in Szene und kennt dabei keinerlei Hemmungen, sei es nun mit Rock‘n‘Roll Posen oder dem virtuosen Hantieren mit Castagnetten.

Vonnes neuestes Werk „Top Of The Mountain“ vereint alle die facettenreichen Elemente, die ihre musikalische Persona definieren. Rock, Folk, Flamenco, Tex Mex und ein Hauch Latin, die zusammengenommen ein reiches und farbenfrohes Bild abgeben, das einfach stimmig und einzigartig ist. Top of the Mountain ist durch Herausforderungen entstanden, sagt Vonne. „Ich hatte ein sehr turbulentes Jahr, mit wunderbaren Höhepunkten und lähmenden Tiefen. Wie immer war es die Musik, die mich durchgebracht hat.”